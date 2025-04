Empate sem gols: Atlético-MG e São Paulo continuam sem vitória no Brasileirão Neste domingo (06.04), o Mineirão foi palco de um duelo intenso entre Atlético-MG e São Paulo, válido pela segunda rodada do Campeonato...

Neste domingo (06.04), o Mineirão foi palco de um duelo intenso entre Atlético-MG e São Paulo, válido pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro. Com um resultado final de 0 a 0, ambas as equipes saíram do jogo sem conhecer o sabor da vitória, mas com pontos importantes para o início da competição.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e fique por dentro de todos os detalhes desse emocionante confronto!

Leia Mais em Momento MT: