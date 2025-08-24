Logo R7.com
Empate sem gols na Arena: Grêmio e Ceará dividem pontos em jogo morno pelo Brasileirão

Em partida válida pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro, Grêmio e Ceará ficaram no 0 a 0 na Arena, neste sábado (23.08), em um confronto que marcou a estreia do lateral direito Marcos Rocha pelo Tricolor gaúcho. O resultado manteve as duas equipes em posições intermediárias na tabela, sem conseguir subir na classificação.

