Empreendedora pega crédito com a Desenvolve MT e dá um toque nordestino em seu restaurante

Uma tragédia deu início a uma história de superação. Após a perda do sogro Sebastião, em 2021, Amarilles Almeida transformou o Restaurante do Tião. Algumas dificuldades financeiras surgiram junto com o período de luto, mas a empreendedora e sua família não se deixaram abalar. Para superar os problemas e recomeçar, o restaurante foi reformado com o crédito da Desenvolve MT.

Saiba mais sobre essa inspiradora história e as transformações no restaurante no nosso parceiro Momento MT.

