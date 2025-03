Empreendedorismo Feminino cresce em MT: mais mulheres lideram negócios em 2025 O empreendedorismo feminino segue em crescimento e já representa 42% dos donos de negócios no Brasil. Em Mato Grosso, as mulheres empreendedoras... Momento MT|Do R7 13/03/2025 - 16h47 (Atualizado em 13/03/2025 - 16h47 ) twitter

O empreendedorismo feminino segue em crescimento e já representa 42% dos donos de negócios no Brasil. Em Mato Grosso, as mulheres empreendedoras correspondem a 40% do total, somando mais de 188 mil empresárias – um aumento de 3% em relação a 2024. A pesquisa Empreendedorismo Feminino 2025, conduzida pelo SEBRAE-MT, traça o perfil dessas mulheres, avalia seu impacto econômico e identifica desafios, com o objetivo de aprimorar o suporte ao empreendedorismo feminino no estado. Saiba mais sobre esse crescimento e os desafios enfrentados pelas mulheres empreendedoras consultando a matéria completa no nosso parceiro Momento MT. Leia Mais em Momento MT: Maysa Leão propõe a criação do

