Momento MT |Do R7

Empresa Cuiabana de Saúde Pública abre Processo Seletivo para diversas áreas da saúde A Empresa Cuiabana de Saúde Pública (ECSP) publicou, na Gazeta Municipal desta segunda-feira (31), a abertura do Processo Seletivo...

A Empresa Cuiabana de Saúde Pública (ECSP) publicou, na Gazeta Municipal desta segunda-feira (31), a abertura do Processo Seletivo Simplificado Nº 001/2025/ECSP para recrutamento e seleção de profissionais que atuarão sob o regime da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). O processo visa preencher vagas e formar cadastro reserva para diversas funções na área da saúde. As inscrições começam nesta segunda-feira (31) e seguem até quarta-feira (02).

Saiba mais sobre as oportunidades e como se inscrever consultando a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

Leia Mais em Momento MT: