Empresa de energia elétrica oferece 50 vagas de emprego em Cuiabá

O Sine Municipal de Cuiabá, vinculado a Secretaria Municipal de Agricultura e Trabalho, em parceria com a 3E Soluções, empresa do segmento de energia elétrica, está ofertando 50 vagas para contratações imediatas. O período de seleção e treinamento seguirá até o dia 02 de maio, na sede do Sine no bairro Poção. Interessados deverão comparecer munidos de documentos e com disponibilidade de tempo para receber as orientações, das 8h às 17h.

