Empresa será multada em R$ 25 mil por descarte irregular de lixo em Cuiabá

Momento MT |Do R7

Fiscais da Prefeitura de Cuiabá identificaram nesta sexta-feira (28) uma empresa privada que descartou, de forma irregular, amostras de concreto. O fato foi registrado em um terreno no bairro Jardim Imperial. Um boletim de ocorrência será registrado na Delegacia de Meio Ambiente (Dema). Fiscais do Juizado Volante Ambiental (Juvam) estiveram no local, identificaram que se trata de uma infração gravíssima e aplicarão multa de R$ 25 mil.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e fique por dentro de todas as informações!

Leia Mais em Momento MT: