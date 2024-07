Empresária Raquel Cattani é encontrada morta em Mato Grosso

Na manhã desta sexta-feira, 19 de julho de 2024, a empresária Raquel Cattani, filha do deputado estadual Gilberto Cattani (PL), foi encontrada morta com sinais de disparo de arma de fogo na região do Pontal do Marape, zona rural de Nova Mutum, Mato Grosso. As informações são preliminares e a suspeita é de feminicídio.

