Empresário de Lucas do Rio Verde investe em estrutura e expande negócio com apoio da Desenvolve MT

A trajetória empreendedora de Roni Luiz da Silva, proprietário da Sol Transportes, em Lucas do Rio Verde, é marcada por coragem, resiliência e visão de futuro. Após anos trabalhando no setor do agronegócio, Roni decidiu seguir um novo caminho e se consolidou no ramo da logística. Atualmente, a empresa opera com frota própria e também, mais de duas décadas, em parceria com uma grande empresa de transporte. Referência em entregas na região, Roni deu um salto importante no negócio com o apoio da Desenvolve MT.

Saiba mais sobre como o apoio da Desenvolve MT transformou o negócio de Roni e impulsionou sua trajetória empreendedora, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

