Empresários e autoridades debatem efeitos da reforma tributária durante encontro sediado em Sinop Na tarde de sexta-feira (22), a Universidade do Estado de Mato Grosso (Unemat), em Sinop, recebeu a segunda etapa do encontro regional... Momento MT|Do R7 25/08/2025 - 15h39 (Atualizado em 25/08/2025 - 15h39 )

Na tarde de sexta-feira (22), a Universidade do Estado de Mato Grosso (Unemat), em Sinop, recebeu a segunda etapa do encontro regional sobre a reforma tributária. O evento foi promovido pela Prefeitura de Sinop, Governo do Estado, Câmara Municipal e Associação Mato-grossense dos Municípios (AMM) e contou com a presença de empresários, comerciantes, representantes de entidades financeiras e lideranças da sociedade civil organizada das regiões Norte e Médio-Norte de Mato Grosso. O encontro deu continuidade às discussões iniciadas no período da manhã com prefeitos e vereadores da região. Desta vez, o foco esteve no impacto direto da reforma para o setor produtivo e no papel das empresas dentro do novo modelo tributário. A proposta do Código Tributário Nacional, em tramitação no Congresso, prevê a unificação de impostos e a criação do Imposto sobre Bens e Serviços (IBS), medida que altera a lógica de arrecadação nos estados. Para mais detalhes sobre este importante debate, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT. Leia Mais em Momento MT: Prefeitura promove aula de SOS FIT em alusão ao Agosto Lilás

