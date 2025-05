Empresários se entregam à Polícia Civil após decretação de prisão preventiva O casal de empresários envolvido no cancelamento de formaturas de centenas de estudantes de Cuiabá e do interior do estado, e que era...

O casal de empresários envolvido no cancelamento de formaturas de centenas de estudantes de Cuiabá e do interior do estado, e que era considerado foragido da Operação Ilusion, se apresentou na manhã desta quarta-feira (21), e teve as ordens judiciais de prisão cumpridas.

Para saber mais sobre os detalhes dessa operação e as implicações legais para os empresários, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

Leia Mais em Momento MT: