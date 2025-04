Empresas de todas as regiões do Estado são premiadas no Inova Mato Grosso Empresas de todas as regiões do Estado venceram a 4ª edição do prêmio Inova Mato Grosso. O resultado foi anunciado na noite desta quinta... Momento MT|Do R7 11/04/2025 - 13h26 (Atualizado em 11/04/2025 - 13h26 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Empresas de todas as regiões do Estado venceram a 4ª edição do prêmio Inova Mato Grosso. O resultado foi anunciado na noite desta quinta-feira (10.4), em Cuiabá. A premiação é uma realização da Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia (Seciteci), em parceria com a Fundação de Amparo à Pesquisa de Mato Grosso (Fapemat) e Parque Tecnológico, e investe R$ 540 mil em negócios com projetos inovadores.

Saiba mais sobre os vencedores e a importância dessa premiação consultando a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

Leia Mais em Momento MT:

Município encaminha assistidos do Centro Pop para inserção no mercado de trabalho

Defesa Civil de Diamantino recebe veículo destinado pelo Governo do Estado para atendimento de demandas

PF prende traficante internacional que figurava na Difusão Vermelha da Interpol