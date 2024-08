Empréstimos Milionários Aprovados para Cidades Paulistas

A Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) aprovou nesta terça-feira (20) duas mensagens que autorizam operações de crédito externas com garantia da União. Os dois empréstimos somam quase US$ 140 milhões (mais de R$ 764 milhões) para as cidades de Ribeirão Preto e São Bernardo do Campo, ambas no estado de São Paulo.

