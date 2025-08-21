Enamed: mais de 96 mil inscrições foram confirmadas O Exame Nacional de Avaliação da Formação Médica (Enamed) registrou 96.635 inscrições confirmadas, das 105.320 inscrições realizadas...

O Exame Nacional de Avaliação da Formação Médica (Enamed) registrou 96.635 inscrições confirmadas, das 105.320 inscrições realizadas no Sistema Enamed. O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), autarquia vinculada ao Ministério da Educação (MEC), aplicará a primeira edição do exame no dia 19 de outubro, em 225 municípios brasileiros (9,8% a mais do que em 2023, quando a prova foi aplicada em 205 municípios).

