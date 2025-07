Encantada com a maternidade, Dani Calabresa declara: ‘Quero outro já’ Dani Calabresa, de 43 anos, está encantada com o nascimento do filho Bernardo, fruto da união com o publicitário Richard Neuman. O... Momento MT|Do R7 20/07/2025 - 09h57 (Atualizado em 20/07/2025 - 09h57 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Dani Calabresa, de 43 anos, está encantada com o nascimento do filho Bernardo, fruto da união com o publicitário Richard Neuman. O bebê nasceu no último dia (8), em São Paulo, mas a humorista só anunciou a novidade em 17 de julho, dizendo: “O coração que batia aqui dentro, agora está aqui fora, fazendo o nosso transbordar de AMOR.”

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e descubra mais sobre a empolgação de Dani com a maternidade!

Leia Mais em Momento MT:

Catadores transformam recicláveis em sustento com apoio da prefeitura de Várzea Grande

São Paulo vence Corinthians e respira no Brasileirão

Na estreia de Renato Paiva, Fortaleza empate com Bahia e permanece no Z4