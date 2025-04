Encerram amanhã (30) as inscrições para a tradicional Corrida da Soja Amanhã, quarta-feira (30), é o último dia para se inscrever na 10ª edição da Corrida da Soja, que será realizada no próximo domingo...

Amanhã, quarta-feira (30), é o último dia para se inscrever na 10ª edição da Corrida da Soja, que será realizada no próximo domingo (04/05), em Sorriso. O evento esportivo, que já se tornou tradicional no calendário do município, é promovido pela Prefeitura de Sorriso com o apoio da Associação Sorrisense de Atletismo e da Federação Mato-grossense de Atletismo.

