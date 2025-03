Encerramento da Semana da Saúde no TCE-MT destaca promoção da saúde mental no ambiente de trabalho Crédito: Tony Ribeiro/TCE-MT Encerramento da Semana da Saúde no TCE-MT. O Tribunal de Contas de Mato Grosso (TCE-MT) encerrou, nesta...

O Tribunal de Contas de Mato Grosso (TCE-MT) encerrou, nesta quinta-feira (27), a Semana da Saúde, com uma roda de conversa sobre saúde mental. Realizada anualmente pela Secretaria Executiva de Gestão de Pessoas, por meio do Núcleo de Qualidade de Vida no Trabalho (NQVT), a Semana da Saúde integra o calendário institucional e, neste ano, teve como foco os aspectos emocionais e a saúde mental como componentes fundamentais do bem-estar.

