Encerramento de Fórum Parlamentar do Brics destaca importância do Legislativo A sessão de encerramento do 11º Fórum Parlamentar do Brics, realizada na tarde desta quinta-feira (5), destacou a importância do Poder...

Momento MT|Do R7 05/06/2025 - 20h56 (Atualizado em 05/06/2025 - 20h56 ) twitter

