Enchentes, frio intenso e risco de geada colocam produtores em alerta A primeira semana de inverno atinge com força no Rio Grande do Sul e acende o alerta para produtores rurais em todo a região Sul do...

A primeira semana de inverno atinge com força no Rio Grande do Sul e acende o alerta para produtores rurais em todo a região Sul do País. Para o RS a previsão é de temperaturas mínimas próximas de zero e até negativas em algumas regiões, além de risco de geada no Noroeste gaúcho, justamente em áreas com forte presença da agropecuária.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e fique por dentro de todos os detalhes sobre a situação dos produtores!

Leia Mais em Momento MT: