Encontro com coordenadores municipais discute ações para gestão de riscos e desastres em MT
Começou nesta segunda-feira (1°.9) o 3° Encontro de Coordenadores Municipais, promovido pela Defesa Civil do Estado. O evento segue até sexta-feira (5) e reúne representantes de mais de 40 municípios de Mato Grosso, com objetivo de fortalecer a rede de proteção e as estratégias de gestão de riscos e desastres.
