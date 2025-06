Encontro do MPMT destaca inovação e prevenção institucional Membros do Ministério Público de Mato Grosso (MPMT) que atuam na Defesa do Patrimônio Público participam da edição 2025 do Encontro... Momento MT|Do R7 27/06/2025 - 19h56 (Atualizado em 27/06/2025 - 19h56 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Membros do Ministério Público de Mato Grosso (MPMT) que atuam na Defesa do Patrimônio Público participam da edição 2025 do Encontro da Procuradoria Especializada na Defesa do Patrimônio Público, realizado nesta sexta-feira (27). Durante a abertura, o procurador-geral de Justiça, Rodrigo Fonseca Costa, destacou a importância do encontro diante das recentes alterações legislativas, das novas tecnologias, bem como do diálogo com outras instituições para uma atuação mais preventiva. “Sou um entusiasta do futuro. Acredito que, no Patrimônio Público, temos muito a fazer. A mudança na forma de trabalho não deve ser interpretada como uma finalização, mas como uma atualização. A recuperação de recursos pelas Promotorias do Patrimônio Público cresceu nos últimos anos, cresceu vertiginosamente e, entre os objetivos, talvez esse seja o mais importante, pois é o que a sociedade mais busca. Defendo também que podemos agir de forma preventiva, participando mais dos demais órgãos de controle”, destacou o procurador-Geral. Para mais detalhes sobre este importante encontro e suas implicações, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT. Leia Mais em Momento MT: Pela primeira vez à noite, Corrida Sesc Homens do Fogo será realizada neste sábado (28)

Seciteci promove 1º Encontro de Gestores e forma Comitê das Instituições de Inovação Tecnológica e Educação Profissional Técnica

Pronto-Socorro realiza primeira videocirurgia com recursos próprios e marca novo ciclo da saúde em Cuiabá