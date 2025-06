Encontro do Patrimônio Público será dia 27 de junho em Cuiabá A edição 2025 do Encontro da Procuradoria Especializada na Defesa do Patrimônio Público será realizada no dia 27 de junho, a partir...

A edição 2025 do Encontro da Procuradoria Especializada na Defesa do Patrimônio Público será realizada no dia 27 de junho, a partir das 9h, no Auditório da Procuradoria-Geral de Justiça, em Cuiabá. Destinada aos membros do Ministério Público de Mato Grosso (MPMT) em atividade na área, a capacitação é uma oportunidade de intercâmbio de experiências e de aprimoramento da atuação funcional, na qual serão abordadas questões relacionadas à gestão do patrimônio público, autocomposição e educação patrimonial.

