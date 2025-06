Encontro do PNAE reforça compromisso de Várzea Grande com a qualidade da merenda escolar “Com uma população de cerca de 35 mil famílias em situação de extrema vulnerabilidade, a alimentação na escola é essencial para nossas... Momento MT|Do R7 25/06/2025 - 17h56 (Atualizado em 25/06/2025 - 17h56 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Momento MT

“Com uma população de cerca de 35 mil famílias em situação de extrema vulnerabilidade, a alimentação na escola é essencial para nossas crianças, tão importante quanto o aprendizado de sala de aula”, afirma a prefeita. A prefeita Flávia Moretti (PL) participou, na manhã desta quarta-feira (25), da abertura do Encontro Mato-grossense do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE). O evento está sendo realizado hoje e amanhã (26), no auditório do Hotel Hits Aeroporto.

Para mais detalhes sobre este importante evento e suas implicações para a merenda escolar, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

Leia Mais em Momento MT:

Polícia Civil investiga consultor espiritual acusado de dar golpe de R$ 22 mil em idoso para ritual de cura

Polícia Civil prende suspeito de tentativa de homicídio menos de uma hora após o crime em Rosário Oeste

Polícia Civil prende homem e apreende 1.600 pinos usados para comércio de drogas