Encontro estadual mobiliza rede de proteção da infância e juventude em Cuiabá O Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente de Mato Grosso (Cedca), vinculado à Secretaria de Estado de Assistência... Momento MT|Do R7 23/04/2025 - 19h26 (Atualizado em 23/04/2025 - 19h26 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

O Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente de Mato Grosso (Cedca), vinculado à Secretaria de Estado de Assistência Social e Cidadania (Setasc), iniciou nesta quarta-feira (23.4), o Encontro “Somar Esforços e Garantir Direitos” (SGDCA), no Centro de Eventos do Pantanal. O evento que segue até amanhã (24.4), tem como objetivo fortalecer as práticas e ampliar o conhecimento dos profissionais que atuam na proteção e garantia dos direitos das crianças e adolescentes no Estado.

Para saber mais sobre este importante encontro e suas implicações para a proteção da infância e juventude, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

Leia Mais em Momento MT:

Ipiranga do Norte convoca professores de forma emergencial para suprir demanda nas escolas

Prefeitura divulga resultado final do Edital Cultural 10/2024

Lançamento da UFMT e entrega de 192 apartamentos serão nesta quinta em Lucas do Rio Verde