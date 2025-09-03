Encontro no CAPSij Integrar reforça a Campanha Setembro Amarelo Falar de saúde mental não é sinal de fraqueza, mas de coragem. E abrir espaço para a escuta pode ser o primeiro passo para transformar...

Falar de saúde mental não é sinal de fraqueza, mas de coragem. E abrir espaço para a escuta pode ser o primeiro passo para transformar vidas. É com essa mensagem que a Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), por meio da Comissão de Integração de Ensino e Serviço (CIES), marca o Setembro Amarelo e reafirma seu compromisso com a atenção e o acolhimento em saúde mental.

