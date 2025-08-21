Encontro Regional da Reforma Tributária será realizado em Sinop nesta sexta-feira (22) O Secretário de Estado de Fazenda, Rogério Gallo, e o Presidente da Associação Mato-grossense dos Municípios, Léo Bortolin, convidam...

O Secretário de Estado de Fazenda, Rogério Gallo, e o Presidente da Associação Mato-grossense dos Municípios, Léo Bortolin, convidam para o Encontro Regional da Reforma Tributária, que acontece nesta sexta-feira (22.8), em Sinop. Com apoio da Prefeitura e da Câmara Municipal de Sinop, o encontro tem como objetivo fortalecer a gestão tributária e promover o desenvolvimento municipal. Além disso, o debate visa possibilitar que os gestores, servidores e empresários compreendam de forma prática as mudanças que a reforma tributária trará, principalmente no contexto municipal.

Consulte no nosso parceiro Momento MT para saber mais sobre o evento!

Leia Mais em Momento MT: