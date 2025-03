Momento MT |Do R7

Encontro regional de produtores rurais em Jales, São Paulo No próximo dia 20 de março, quinta-feira, a cidade de Jales, situada a aproximadamente 586 km da capital paulista, sediará o Encontro...

No próximo dia 20 de março, quinta-feira, a cidade de Jales, situada a aproximadamente 586 km da capital paulista, sediará o Encontro Regional de Produtores Rurais. O evento, promovido pelo Sebrae-SP, ocorrerá das 13h às 19h na Escola Vocacional.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e fique por dentro de todas as novidades do evento!

Leia Mais em Momento MT: