Encontro regional discute impacto do novo código tributário nacional com representantes do Norte e Médio-Norte de MT

Na manhã desta sexta-feira (22), Sinop sediou um encontro regional que reuniu prefeitos, vereadores, secretários, presidentes de Câmaras e lideranças das regiões Norte e Médio-Norte de Mato Grosso para debater os impactos do novo Código Tributário Nacional. O evento, realizado pela Prefeitura de Sinop, Governo do Estado, Câmara Municipal de Sinop e Associação Mato-grossense dos Municípios (AMM), contou com a palestra magna do secretário de Estado de Fazenda, Rogério Gallo.

