Encontros reúnem mulheres empreendedoras e apresentam cronograma de ações em Rondonópolis e Primavera do Leste Nas noites desta quinta-feira (13) e sexta-feira (14), o Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas do Estado de Mato Grosso (Sebrae... Momento MT|Do R7 17/03/2025 - 11h26 (Atualizado em 17/03/2025 - 11h26 )

Nas noites desta quinta-feira (13) e sexta-feira (14), o Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas do Estado de Mato Grosso (Sebrae/MT) promoveu duas edições do ‘Março Mulher – Encontro Entre Elas’ e reuniu mais de 250 mulheres em Rondonópolis e Primavera do Leste. A ação teve como objetivo fortalecer o empreendedorismo feminino, apresentar as ações planejadas para as mulheres em 2025 e fomentar conexões entre as empreendedoras da região. A programação incluiu a palestra sobre educação financeira, ministrada pela especialista Pamela Margarida.

