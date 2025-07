Endrick e Gabriely oficializam união em Madrid: ‘Sr. Pessoa e Sra. Sousa’ O atacante Endrick, joia do futebol brasileiro e agora jogador do Real Madrid, oficializou sua união com Gabriely Miranda nesta quinta...

Momento MT|Do R7 18/07/2025 - 15h57 (Atualizado em 18/07/2025 - 15h57 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share