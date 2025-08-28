Logo R7.com
Energisa apresenta programa “Padrão Legal” na Câmara

Momento MT

Momento MT|Do R7

O vereador Fellipe Corrêa (PL) recebeu, nesta quinta-feira (28), durante a Tribuna Livre da Câmara Municipal de Cuiabá, os representantes da Energisa, Luciano Lima e Elger Reis, para a apresentação do programa Padrão Legal, uma iniciativa que vai garantir a regularização da energia elétrica nas feiras livres e gastronômicas da capital. O primeiro padrão será instalado nesta sexta-feira (29), na feira do CPA 4, marcando a inauguração do programa.

