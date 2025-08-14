Enfermeira é presa e médico investigado por crimes sexuais tem mais uma prisão preventiva decretada A Polícia Civil, por meio da Delegacia de Canarana, cumpriu, nessa quarta-feira (13.8), mais uma prisão preventiva contra o médico...

A Polícia Civil, por meio da Delegacia de Canarana, cumpriu, nessa quarta-feira (13.8), mais uma prisão preventiva contra o médico e político de Canarana investigado por crimes sexuais. Uma enfermeira também foi presa, acusada de praticar abusos sexuais contra duas vítimas com deficiência intelectual pertencentes a famílias distintas.

Para mais detalhes sobre este caso chocante, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

Leia Mais em Momento MT: