Engenheiro e fiscal de obras acompanham avanços na reconstrução da ponte entre Monte Castelo e Vila Operária A ponte anterior foi destruída no dia 30 de janeiro, após fortes chuvas que atingiram a região. Desde então, a população enfrenta dificuldades... Momento MT|Do R7 11/06/2025 - 17h37 (Atualizado em 11/06/2025 - 17h37 )

Momento MT

A ponte anterior foi destruída no dia 30 de janeiro, após fortes chuvas que atingiram a região. Desde então, a população enfrenta dificuldades com a mobilidade entre os dois bairros. Na manhã desta quarta-feira (11), o engenheiro civil, Guilherme Simplício Dias, e a fiscal de obras, Thaís Gonçalves Pinho, estiveram no canteiro de obras da nova ponte que liga os bairros Monte Castelo e Vila Operária, em Várzea Grande. A visita técnica teve como objetivo acompanhar de perto a evolução dos trabalhos, que seguem dentro do cronograma previsto.

