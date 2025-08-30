Enquanto Prefeito Cláudio Ferreira (PL) e Mykaell Vitorino amplia o Zera Fila com cirurgias ortopédicas, prefeito de Tesouro critica o nome do programa Em vez de reconhecer o avanço inédito em saúde pública na região, João Isaack preferiu levantar polêmica em torno de nomenclaturas....

Em vez de reconhecer o avanço inédito em saúde pública na região, João Isaack preferiu levantar polêmica em torno de nomenclaturas. Um detalhe que soa mais como tentativa de criar fato político para se projetar ainda mais diante das suas conhecidas pretensões de disputar uma vaga à Assembleia Legislativa em 2026 do que como preocupação real com a população.

Saiba mais sobre essa polêmica e os avanços na saúde pública acessando a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

