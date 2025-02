Enquete do DataSenado mostra apoio a políticas de assistência estudantil Enquete do DataSenado aponta que 91% dos entrevistados concordam com a avaliação de que “as políticas de assistência estudantil são...

Enquete do DataSenado aponta que 91% dos entrevistados concordam com a avaliação de que “as políticas de assistência estudantil são essenciais para garantir a permanência de estudantes vulneráveis nas escolas profissionalizantes e nas universidades públicas”. A enquete, divulgada no final de janeiro, foi realizada de forma on-line em outubro do ano passado (veja todos os seus resultados).

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e fique por dentro de todos os detalhes dessa importante pesquisa!

