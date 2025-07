Ensaios do Coral Municipal de Cuiabá começam nesta quarta-feira no Misc A Prefeitura de Cuiabá, por meio da Secretaria Municipal de Cultura, dá um importante passo no cenário artístico e musical, com a reativação...

A Prefeitura de Cuiabá, por meio da Secretaria Municipal de Cultura, dá um importante passo no cenário artístico e musical, com a reativação do Coral Municipal de Cuiabá. Os ensaios começam nesta quarta-feira (2), no Museu de Imagem e Som de Cuiabá (Misc), das 19h30 às 20h30, um local onde “se inspira e respira” história, cultura, arte e música. Até o momento, a nova composição do Coral conta com 30 integrantes, mas ainda tem 15 vagas abertas.

