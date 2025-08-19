Ensino da Lei Maria da Penha nas escolas é defendido pelo MPMT O Ministério Público do Estado de Mato Grosso (MPMT) participou, na tarde de segunda-feira (18), de Audiência Pública que discutiu...

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso (MPMT) participou, na tarde de segunda-feira (18), de Audiência Pública que discutiu a implementação da Lei nº 7.143/2023, conhecida como “Maria da Penha vai às Escolas”, em Cuiabá. A legislação prevê que as unidades escolares da rede pública municipal possam adotar atividades extracurriculares voltadas ao ensino de noções básicas sobre a Lei Maria da Penha (Lei Federal nº 11.340/2006), fortalecendo a formação cidadã e o enfrentamento à violência contra a mulher desde a infância.

