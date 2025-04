Entenda o “tarifaço” do Trump e o que isso significa para o agro brasileiro? O anúncio do presidente americano, Donald Trump, nesta quarta-feira (02.04) sobre novas tarifas de importação para diversos países... Momento MT|Do R7 03/04/2025 - 10h28 (Atualizado em 03/04/2025 - 10h28 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

O anúncio do presidente americano, Donald Trump, nesta quarta-feira (02.04) sobre novas tarifas de importação para diversos países gerou preocupações globais, mas o agronegócio brasileiro pode sair relativamente preservado – e até beneficiado em alguns setores. Os Estados Unidos são o segundo principal parceiro comercial do Brasil. Somente em 2024, os produtos norte-americanos responderam por 15,5% nas importações recebidas pelo Brasil. Por outro lado, 12% das exportações nacionais foram destinadas aos EUA. Entre todas as vendas, os destaques ficam por conta do petróleo bruto, do ferro e aço, das aeronaves e do café.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e descubra como o tarifaço pode abrir novas oportunidades para o agronegócio brasileiro!

Leia Mais em Momento MT:

Motta anuncia comissão especial para analisar isenção do IR para quem ganha até R$ 5 mil

Caps-IJ promove tarde recreativa em alusão ao Dia Mundial de Conscientização do Autismo

Polícia Civil cumpre 21 mandados contra autores de violência doméstica na região metropolitana