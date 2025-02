Entidade critica falta de segurança jurídica em conflitos fundiários

Momento MT |Do R7

A Frente Parlamentar da Agropecuária (FPA) se manifestou sobre os recentes conflitos entre indígenas e produtores rurais em Tamarana, no norte do Paraná, destacando a necessidade de segurança jurídica para garantir o direito de propriedade no campo.

