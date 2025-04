Entidades apoiam mutirão de limpeza no aniversário de Cuiabá O prefeito Abilio Brunini se reuniu nesta quinta-feira (3) com representantes de entidades que participarão do grande mutirão de limpeza... Momento MT|Do R7 03/04/2025 - 21h06 (Atualizado em 03/04/2025 - 21h06 ) twitter

O prefeito Abilio Brunini se reuniu nesta quinta-feira (3) com representantes de entidades que participarão do grande mutirão de limpeza em celebração ao aniversário de Cuiabá, comemorado no dia 8 de abril. O encontro contou com a presença do secretário de Cultura, Johnny Everson, que está à frente da comissão organizadora, do secretário de Assuntos Estratégicos, Murilo Bianchini, do diretor-geral da Empresa Cuiabana de Zeladoria e Serviços Urbanos (Limpurb), Reginaldo Teixeira, e do secretário de Turismo, Fernando Medeiros. Saiba mais sobre essa importante ação e como você pode participar, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT. Leia Mais em Momento MT: PF realiza extradição de um homem preso no Paraguai

