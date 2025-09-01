Entre municípios acima de 50 mil habitantes, Lucas do Rio Verde é o que mais cresceu no Centro-Oeste e o 2º no Brasil Lucas do Rio Verde segue em ritmo acelerado de crescimento populacional e desenvolvimento. Segundo atualização da estimativa do Instituto...

Lucas do Rio Verde segue em ritmo acelerado de crescimento populacional e desenvolvimento. Segundo atualização da estimativa do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), divulgada na última semana, o município passou de 92.256 habitantes em 2024 para 95.792 em 2025, um aumento de 3,83% – o maior percentual do Centro-Oeste e o segundo maior do Brasil entre cidades com mais de 50 mil habitantes. No país, ficou atrás apenas de Barra Velha (SC), com 4,20%.

