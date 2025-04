Entrega de 192 apartamentos e implantação do campus da UFMT marcam evento em Lucas do Rio Verde nesta quinta-feira (24) Nesta quinta-feira (24), às 16h, será realizada a solenidade de entrega de 192 apartamentos do Condomínio Águas do Cerrado I e o ato...

Nesta quinta-feira (24), às 16h, será realizada a solenidade de entrega de 192 apartamentos do Condomínio Águas do Cerrado I e o ato oficial de implantação do campus da Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT) em Lucas do Rio Verde. O evento ocorre na Avenida Ênio Rospierski, lote 1, quadra 1, setor 49, no bairro Parque das Américas.

