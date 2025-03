Entrega de equipamentos agrícolas fortalece a agricultura familiar em Lucas do Rio Verde Nesta quinta-feira (13), a Prefeitura de Lucas do Rio Verde, por meio da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, recebeu novos equipamentos... Momento MT|Do R7 13/03/2025 - 20h07 (Atualizado em 13/03/2025 - 20h07 ) twitter

Nesta quinta-feira (13), a Prefeitura de Lucas do Rio Verde, por meio da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, recebeu novos equipamentos agrícolas. A entrega foi possível devido a um convênio celebrado entre a Prefeitura e o Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa), com o apoio do ex-deputado federal Neri Geller. Os maquinários, que passam a integrar a Patrulha Agrícola de Lucas do Rio Verde, são voltados para o apoio à agricultura familiar, beneficiando pequenos produtores da região. Os equipamentos entregues incluem um caminhão com plataforma fixa, um trator agrícola e uma grade aradora, somando o valor de R$ 1.130,000,00.

