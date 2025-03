Entrevista aborda combate à poluição sonora e perturbação do sossego Nesta segunda-feira (24), o estúdio de vidro do MPMT contou com a participação do promotor de Justiça Mauro Poderoso de Souza e da... Momento MT|Do R7 24/03/2025 - 21h07 (Atualizado em 24/03/2025 - 21h07 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Nesta segunda-feira (24), o estúdio de vidro do MPMT contou com a participação do promotor de Justiça Mauro Poderoso de Souza e da secretária de Ordem Pública de Cuiabá, Juliana Chiquito Palhares, em mais uma rodada de entrevistas do projeto “Diálogos com a Sociedade”, para falar sobre poluição sonora e perturbação do sossego na capital.Durante o bate-papo, Mauro Poderoso explicou que, conforme o crescimento populacional das cidades, é necessária a adequação das regras em relação à poluição sonora. “A adequação social é necessária, considerando o crescimento da nossa cidade e o que compreendemos como perturbação e poluição sonora. Hoje, a demanda da sociedade é pelo silêncio, e ele tem que ser respeitado”, disse o promotor de Justiça titular da 20ª Promotoria Criminal de Cuiabá – Juizado Especial Criminal. Para saber mais sobre as ações e discussões em torno da poluição sonora em Cuiabá, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT. Leia Mais em Momento MT: FICCO/SC prende casal por envolvimento com tráfico de drogas em Santa Catarina

Campanha sorteará 1 carro 0 km e 10 motos entre contribuintes

PF repatria bebê brasileiro vítima de tráfico humano