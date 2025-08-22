Entrevista coletiva – Plano Brasil Soberano Integrantes do Governo Federal realizam entrevista coletiva nesta sexta-feira, 22 de agosto, às 16h, na sede do Banco Nacional de Desenvolvimento...

Integrantes do Governo Federal realizam entrevista coletiva nesta sexta-feira, 22 de agosto, às 16h, na sede do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), no Rio de Janeiro (RJ), para detalhar as condições financeiras de acesso ao crédito do Plano Brasil Soberano.

