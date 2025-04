Enzo Celulari faz 28 anos e ganha mensagem fofa do irmão Luca: ‘Te amo’ Enzo Celulari completou 28 anos nesta terça-feira (15), e foi surpreendido com uma declaração para lá de fofa do irmãozinho, Luca,... Momento MT|Do R7 16/04/2025 - 10h06 (Atualizado em 16/04/2025 - 10h06 ) twitter

Enzo Celulari completou 28 anos nesta terça-feira (15), e foi surpreendido com uma declaração para lá de fofa do irmãozinho, Luca, filho de Claudia Raia e Jarbas Homem de Mello, de apenas dois anos. O vídeo foi compartilhado pela mãe do ator, que também dedicou palavras bonitas para homenagear o herdeiro.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e descubra todos os detalhes dessa linda homenagem!

