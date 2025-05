Equipamentos de microscopia e cromatografia de alta precisão impulsionam serviços tecnológicos em MT Atendendo Edital FAPEMAT nº 009/2022 – Laboratórios Multiusuários de Mato Grosso, do Governo do Estado, através da Fundação de Amparo... Momento MT|Do R7 10/05/2025 - 17h07 (Atualizado em 10/05/2025 - 17h07 ) twitter

Atendendo Edital FAPEMAT nº 009/2022 – Laboratórios Multiusuários de Mato Grosso, do Governo do Estado, através da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Mato Grosso (Fapemat), a Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT), por meio da Central do Laboratório de Pesquisas em Química de Produtos Naturais e Novas Metodologias Sintéticas em Química Orgânica (CALPQPN), adquiriu equipamentos de alta complexidade e únicos no estado, para atender demandas do setor acadêmico, público e privado.

Para saber mais sobre como esses equipamentos estão revolucionando a pesquisa em Mato Grosso, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

