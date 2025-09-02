Logo R7.com
Equipe da Assistência Social participa de simpósio nacional sobre feminicídio

Servidoras da Secretaria Municipal de Promoção e Assistência Social participaram na última semana do III Simpósio sobre Feminicídios...

Momento MT|Do R7

Servidoras da Secretaria Municipal de Promoção e Assistência Social participaram na última semana do III Simpósio sobre Feminicídios, realizado na Universidade Estadual de Londrina (UEL), no Paraná. O evento, que contou com participação da ministra das Mulheres, Márcia Lopes, é um dos mais importantes espaços nacionais de debate, reflexão e intercâmbio de experiências sobre o enfrentamento à violência letal contra meninas e mulheres no Brasil.

