Equipe da Assistência Social participa de simpósio nacional sobre feminicídio

Servidoras da Secretaria Municipal de Promoção e Assistência Social participaram na última semana do III Simpósio sobre Feminicídios, realizado na Universidade Estadual de Londrina (UEL), no Paraná. O evento, que contou com participação da ministra das Mulheres, Márcia Lopes, é um dos mais importantes espaços nacionais de debate, reflexão e intercâmbio de experiências sobre o enfrentamento à violência letal contra meninas e mulheres no Brasil.

Para saber mais sobre a participação de Rondonópolis e as discussões relevantes que ocorreram, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

