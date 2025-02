Equipe da Casa Cidadã recebe Certificado em Manejo Técnico da Raiva

A Casa Cidadã, instituição Municipal que acolhe pessoas em situação de rua desde 2021 em Lucas do Rio Verde (MT), realizou uma importante capacitação para seus funcionários. O curso “Manejo Técnico da Raiva”, ministrado pelo psicólogo Onesmo Krull Júnior, teve como objetivo preparar a equipe para lidar com situações de tensão e conflitos no ambiente de acolhimento. Ao final do treinamento, os participantes receberam certificados que atestam sua qualificação no tema.

