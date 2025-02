Equipe da prefeitura de São Luís (MA) conhece gestão do Cuiabá-Prev Uma equipe técnica da Prefeitura de São Luís (MA) veio a Cuiabá na terça-feira (25) para conhecer o modelo de gestão do sistema previdenciário...

Uma equipe técnica da Prefeitura de São Luís (MA) veio a Cuiabá na terça-feira (25) para conhecer o modelo de gestão do sistema previdenciário, o Cuiabá-Prev. A presidente do Instituto de Previdência e Assistência do Município (IPAM) de São Luis do Maranhão (MA), Manuella Oliveira Fernandes, informou que considera o Cuiabá-Prev um exemplo de eficiência no gerenciamento dos pagamentos dos aposentados e pensionistas.

